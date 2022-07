Euro féminin 2022 - L'Angleterre vient à bout de l'Espagne en prolongation et accède au dernier carré

L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro féminin de football grâce à sa victoire sur l'Espagne 2-1 après prolongation, mercredi, à Brighton & Hove. Le pays hôte a été bousculé par les Espagnoles, qui avaient pris l'avantage en début de seconde période.

Esther Gonzalez Rodriguez créait la sensation en ouvrant le score pour les Espagnoles et en inscrivant le premier but encaissé par les Anglaises depuis le début de la compétition (54e). Mais l'Angleterre, à domicile, égalisait en fin de rencontre par l'intermédiaire d'Ella Ann Toone (84e). En prolongation, Georgia Stanway offrait la victoire aux 'Three Lionesses' à la 96e minute d'une frappe tendue des 20 mètres. L'Angleterre trouvera sur sa route en demi-finales, le mardi 26 juillet à Sheffield, le vainqueur du duel entre la Belgique et la Suède, qui se rencontreront vendredi à 21h. Jeudi, l'Allemagne affrontera l'Autriche alors que la France et les Pays-Bas se retrouveront samedi soir pour le dernier quart de finale de la compétition. (Belga)