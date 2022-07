La Chambre valide le processus d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan

La Chambre a approuvé, dans la nuit de mercredi à jeudi, en séance plénière le projet de loi relatif à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan).Fin juin, l'Otan a formellement lancé le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande, deux pays nordiques historiquement neutres, en les invitant à devenir membres, dans la foulée d'un accord trilatéral conclu avec la Turquie, au départ opposée à cette double adhésion. Ce processus doit être validé par les parlements des trente pays membres. Juridiquement, le projet de loi validé mercredi concerne les protocoles d'accession de la Finlande et de la Suède. Il a été approuvé à l'unanimité, moins le vote contre du PTB. (Belga)