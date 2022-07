La traditionnelle grisaille nationale encore au rendez-vous

Il y aura encore pas mal de nuages jeudi après-midi, principalement dans le nord du pays et en Haute Belgique où séviront la plupart des dernières averses, selon les prévisions de l'IRM. Les éclaircies les plus généreuses se retrouveront donc près de la France, du Hainaut au littoral. Les maxima se situeront entre 20 et 25 degrés sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest, virant au nord à la côte.

Jeudi soir, une averse sera encore possible sur le relief. Cette nuit, le temps deviendra sec pratiquement partout. Seules quelques faibles précipitations intermittentes pourront encore se produire dans le nord-est du pays et près de l'Allemagne. Excepté dans ces régions, les éclaircies s'élargiront. Les minima seront compris dans l'ensemble entre 12 et 16 degrés, sous un vent de nord tournant au nord-est et devenant généralement faible. Vendredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Il fera sec en journée sur la plupart des régions. En soirée par contre, quelques averses nous parviendront par la France, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima varieront entre 21 ou 22 degrés en bord de mer et en Hautes Fagnes, et 27 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible, et modéré au littoral, de secteur nord-est. (Belga)