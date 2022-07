Ladies European Tour/LPGA Tour - Manon De Roey pointe à la 111e place à Evian après le premier tour

Manon De Roey occupe la 111e place de l'Evian Championship de golf (LPGA/Ladies European Tour/6.500.000 dollars) après le premier tour jeudi à Evian-les-Bains en France.

De Roey, 30 ans, a rendu une carte de 74 coups avec trois birdies et six bogeys. Elle compte onze coups de retard sur la Japonaise Ayaka Furue qui occupe seule la tête avec un coup d'avance sur la Canadienne Brooke M. Henderson et l'Américaine Nelly Korda. L'Evian Championship est le quatrième des cinq majeurs de la saison sur le circuit féminin. (Belga)