L'autoroute E19 vers Paris est rouverte à la circulation après de longs mois de blocage

L'autoroute E19 a été rouverte jeudi matin à la circulation à Vicq, en France, où les autorités françaises avaient installé un barrage filtrant depuis plusieurs mois. Le dispositif avait provoqué la création de longues files de part et d'autre de la frontière en direction de Paris.L'axe routier entre Bruxelles et Paris était fermé à la circulation depuis 10 mois à hauteur de Vicq, les usagers devant quitter l'autoroute et emprunter un rond-point non loin du village pour reprendre l'A2 un peu plus loin. Les maires des communes nordistes impactées par la déviation forcée, de Vicq, Quarouble et Onnaing, avaient manifesté leur désapprobation auprès des autorités françaises et souligné les nuisances causées dans leurs villages par la déviation. Le bourgmestre de la commune belge frontalière d'Hensies, Eric Thiébaut, a confirmé la levée du barrage. "L'autoroute était fermée depuis 10 mois et les élus des villages impactés en France avaient clairement marqué leur désapprobation début juillet" a indiqué Eric Thiébaut. "Nous n'avons en fait reçu aucune communication officielle sur ce dossier qui visait apparemment les passeurs et les trafiquants de drogue. Une réunion a eu lieu mercredi entre les maires concernés et le Préfet de Région à Lille. Le barrage a été levé mercredi. Le village d'Hensies avait été lui aussi longtemps impacté par le trafic dévié." (Belga)