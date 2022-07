Le couple royal assiste au Te Deum à Bruxelles

Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants ont assisté au traditionnel Te Deum du 21 juillet, en la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. Malgré la météo, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour acclamer les souverains.

Plusieurs membres du gouvernement ont également assisté à la cérémonie, parmi lesquels le Premier ministre Alexander De Croo. Avant l'arrivée des souverains, un homme âgé présent dans la cathédrale a fait un malaise et dû être transporté à l'hôpital. Après la cérémonie, la reine Mathilde a accepté de poser pour quelques selfies tandis que la princesse Elisabeth est celle qui a attiré le plus d'attention du public. D'autres de membres de la famille royale ont assisté à des Te Deum ce jeudi. La princesse Astrid s'est rendue à Gand et le prince Laurent à Liège. (Belga)