Mondiaux d'athlétisme - Kevin Borlée éliminé avec le 12e temps des demies: "Quelques imperfections dans ma course"

Kevin Borlée, cinquième de sa demie des Mondiaux d'athlétisme et pas qualifié pour la finale, a signé le meilleur chrono des trois Belges engagés sur le 400 mètres, mercredi à Eugene. Il a estimé avoir commis quelques imperfections. "Je ne me sens pas super bien pendant la course mais je fais quand même mon 2e chrono de l'année", a dit le médaillé de bronze à Daegu en 2011, 5e de la 3e demie en 45.26.

"Je sais que je suis en forme mais ma course n'est pas parfaite. Je ne dis pas que je pouvais aller chercher les 44.70 (pour figurer dans les trois premiers et se qualifier pour la finale, ndlr) mais je sais qu'il y avait quelques imperfections. Elles sont peut-être dues au manque de rythme et de confiance que je n'ai pas emmagasinés avant de venir ici", a analysé le Belge de 34 ans, qui dispute ses septièmes Mondiaux. Kevin Borlée a signé le 12e temps des demi-finalistes, devant Dylan Borlée (45.41) et Alexander Doom (45.80), de bon augure pour le relais 4x400 mètres dont les séries sont prévues samedi. "C'est clair que nous avons une belle densité avec nous trois et Julien (Watrin, demi-finaliste du 400m haies, ndlr), qui est en super forme. On sait jouer des coudes et on sera présent. On va jouer notre va-tout. On a une bonne équipe et on va tenter d'aller chercher un bon résultat." Pour sa sixième apparition sur le tour de piste en individuel, Kevin Borlée a une nouvelle fois atteint les demi-finales, comme en 2009, 2011, 2013, 2015 et 2017. Il n'était pas qualifié pour le 400 m individuel en 2019. (Belga)