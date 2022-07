Premier League - Jesse Lingard s'engage à Nottingham Forest

Le milieu de terrain anglais, Jesse Lingard, en fin de contrat à Manchester United, s'est engagé jeudi pour une saison avec le promu Nottingham Forest, a annoncé Miltiadis Marinakis, le fils du propriétaire du club, sur son compte Twitter.

"Bienvenue Jesse Lingard", a-t-il écrit au-dessus d'une photo de lui avec le joueur tenant son nouveau maillot, un message retweeté par le compte du club qui n'a pas encore communiqué directement sur le sujet. Selon la presse anglaise, Lingard, 29 ans, longtemps convoité par West Ham, se serait engagé pour un an et en consentant un effort financier important par rapport à ses émoluments à Old Trafford. Le joueur compte 32 sélections avec les Three Lions, mais la dernière remonte à septembre 2021. Il s'agit déjà de la 12e recrue de Nottingham, club historique du championnat anglais et qui retrouve l'élite après 23 ans dans les divisions inférieures. Vainqueur à deux reprises (1979, 1980) de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions, Forest a notamment attiré Dean Henderson, gardien remplaçant de Manchester United et international anglais, en prêt, ou le latéral international gallois Neco Williams qui jouait pour Liverpool. (Belga)