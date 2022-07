Christophe Laporte vainqueur de la 19e étape du Tour, première victoire française

Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté la 19e étape du Tour de France, qui a relié Castelnau-Magnoac à Cahors sur la distance de 188,3 km vendredi. Il a ainsi signé la première victoire d'étape française sur ce Tour 2022.

Le Varois s'est imposé devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick) et l'Italien Alberto Dainese (DSM). Le Français Florian Sénéchal (QuickStep Alpha Vinyl) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) complètent le top 5 d'une étape au cours de laquelle le maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) n'a pas été menacé. Samedi, c'est un contre-la-montre de 40,7 kilomètres entre Lacapelle-Marival et Rocamadour qui attend les coureurs pour la 20e et avant-dernière étape. Le 109e Tour de France se terminera dimanche par la traditionnelle étape des Champs-Elysées, où Wout van Aert s'était imposé l'an dernier. (Belga)