Quatre arrestations dans le cadre d'une prise d'otages présumée à Bruges

Un homme a été violemment sorti de son habitation mardi à Bruges, a indiqué le parquet de Flandre occidentale qui a précisé que quatre personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cet incident. Selon plusieurs médias, il s'agirait d'une prise d'otages et la victime aurait été emmenée dans un appartement à Izegem.D'après Het Laatste Nieuws, l'otage aurait été ligoté à Izegem et aurait reçu des coups. Il serait parvenu à prendre la fuite lui-même et la police aurait effectué une descente dans cet appartement dans la foulée. Le parquet ne confirme pas ces infos. Aucune explication supplémentaire ne sera donnée, comme l'a demandé le juge d'instruction. L'enquête est en cours, ajoute le parquet. (Belga)