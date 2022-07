ATP Hambourg - Carlos Alcaraz face à Lorenzo Musetti en finale

Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti seront opposés en finale du tournoi ATP 500 de Hambourg, joué sur terre battue et doté de 1.770.865 euros, après les demi-finales disputées samedi.

Alcaraz, N.6 mondial et tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 7-6 (7/2), 6-1 contre le Slovaque Alex Molcan, 48e mondial, dans sa demi-finale samedi. L'Espagnol, 19 ans, va jouer la sixième finale de sa carrière, la 5e cette saison. Alcaraz tentera de poursuivre son sans-faute en finale et remporter son sixième tournoi sur le circuit, le 5e cette saison après Rio de Janeiro, Miami, Barcelone et Madrid. Plus tôt samedi, Lorenzo Musetti, 62e mondial, s'est qualifié pour sa première finale sur le circuit ATP. L'Italien s'est imposé en deux sets 6-3, 7-6 (7/3) contre l'Argentin Francisco Cerundolo, 30e mondial. (Belga)