Invasion de l'Ukraine - L'accord sur les céréales pleinement dans l'intérêt de Kiev, selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit satisfait de la solution trouvée pour exporter les millions de tonnes de céréales de son pays. Les accords conclus avec la Russie vendredi en Turquie sont "pleinement dans l'intérêt de l'Ukraine", a déclaré vendredi soir le chef d'État dans son allocution vidéo quotidienne."Nous pouvons désormais non seulement relancer les activités de nos ports en mer Noire, mais aussi leur fournir la protection nécessaire", a déclaré M. Zelensky. Selon le président, au total, 20 millions de tonnes de la récolte de céréales de l'année dernière peuvent être exportées. L'Ukraine dispose des réserves d'une valeur de quelque 10 milliards de dollars, a-t-il ajouté. L'Ukraine et la Russie ont fini par signer à Istanbul vendredi, avec la Turquie et l'ONU, un accord âprement négocié qui va établir des "couloirs sécurisés" permettant la circulation des navires marchands en mer Noire. Un accord a été également trouvé pour faciliter l'exportation des produits agricoles et engrais russes à la demande de Moscou qui voulait les préserver des sanctions occidentales. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des millions de tonnes de céréales ont été retenues dans les ports ukrainiens par les blocages russes en mer Noire. En conséquence, les prix des céréales ont augmenté dans le monde entier et des pénuries ont été rencontrées dans certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient. (Belga)