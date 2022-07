Jupiler Pro League: Charleroi débute sa saison par une victoire 3-1 contre Eupen

Le Sporting de Charleroi a entamé sa saison 2022-2023 de Jupiler Pro League de la meilleure des manières en prenant le meilleur sur Eupen samedi après-midi grâce à un succès 3 buts à 1.

Dans un premier acte peu emballant, les joueurs de Charleroi trouvaient l'ouverture sur une de leurs rares occasions. À la suite d'une passe d'Anass Zaroury, Adem Zorgane héritait du ballon dans le rectangle. L'Algérien remisait vers l'axe et Zaroury, plus prompt que les Eupenois, ponctuait l'action en coupant la trajectoire pour donner l'avance aux Carolos (19e, 1-0). Isaac Nuhu (10e) et Stef Peeters de loin (27e) mettaient le nez à la fenêtre pour Eupen, mais sans réel danger pour Hervé Koffi. Dès l'entame de la seconde mi-temps, Zaroury frappait de loin vers la lucarne et forçait Abdul Nurudeen à intervenir (50e). Sur le corner qui suivait, Loïc Bessilé s'élevait plus haut que tout le monde et propulsait le ballon au fond des filets (51e, 2-0). Invisibles depuis la reprise, les Eupenois réduisaient la marque grâce à Ignace N'Dri, bien servi dans le rectangle carolo. Malgré un angle fermé, sa frappe croisée trompait Koffi (76e, 2-1). Dans les arrêts de jeu, Ali Gholizadeh était au bon endroit pour pousser au fond des filets un ballon d'Isaac MBenza repoussé par Nurudeen (90+4, 3-1). Cette première journée de championnat se poursuivra samedi avec Zulte Waregem-Seraing et Courtrai-Oud-Heverlee Louvain programmés à 18h15. Un peu plus tard, l'Union Saint-Gilloise se déplacera à Saint-Trond sur le coup de 20h45. Dimanche, le Club de Bruges entamera la défense de son titre contre Genk (13h30). L'Antwerp se rendra à Malines (16h00) et Anderlecht recevra Ostende (18h30). Le promu Westerlo ponctuera ces rencontres inaugurales en accueillant le Cercle de Bruges (21h00). (Belga)