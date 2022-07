Un dernier chrono pour les 138 rescapés du Tour avant les Champs Elysées dimanche

L'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal), lanterne rouge du classement général, s'est élancé le premier, à 13h05, dans le contre-la-montre rythmant la 20e étape du Tour de France samedi entre Lacapelle-Marival et Rocamadour sur 40,7 km.

Dessiné sur 40,7 km en Occitanie, aux limites de la Corrèze et de la Dordogne, ce chrono ne présente pas de difficultés majeures, à l'exception de deux côtes en fin de parcours: la côte de Magès (1,6 km à 4,7%) et la montée vers Rocamadour, la côte de l'Hospitalet (1,5 km à 7,8%). Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), leader avec 3:26 d'avance sur Tadej Pogacar et dont le départ est programmé à 17h00, ne devrait pas connaître la même mésaventure que son équipier Primoz Roglic, en 2020, à la Planche des Belles Filles. Le Slovène y avait été privé d'une victoire finale qui semblait lui revenir lors d'un chrono remporté par son compatriote Pogacar, qui remportait le lendemain son premier Tour de France sur les Champs Elysées avec 2 secondes d'avance sur Roglic. Premier Belge au général, Dylan Teuns (Barhain-Victorious) pointe à la 19e place à 1h08:26. Wout van Aert (Jumbo-Visma) suit à la 23e place à 1h36:14 de son équipier Vingegaard. Les départs du contre-la-montre se feront par intervalles de 90 secondes puis toutes les 2 minutes pour les 85 derniers. Dimanche, ce sera l'arrivée sur les Champs Elysées au terme d'un traditionnel défilé de 116 kilomètres. (Belga)