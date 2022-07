Ykons et Kid Noize complètent l'affiche de FiestaCity à Verviers

Alors que la 27e édition du festival des Francofolies touche à sa fin, les organisateurs de FiestaCity, festival de musique gratuit se déroulant à Verviers fin août, ont décidé d'annoncer leurs deux dernières têtes d'affiche. Il s'agit d'artistes qui viennent de se produire sur la scène Proximus ce vendredi à Spa: Ykons et Kid Noize.

Le groupe du Hervien Renaud Godart, Ykons, se produira ainsi en bord de Vesdre sur la scène principale le vendredi 26 août à 23h00 et le compositeur de musique électronique Kid Noize le dimanche 28 août à 19h45, Cour Fisher, a indiqué l'ASBL Verviers Music Festivals dans un communiqué de presse dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà qui complète une affiche qui comptait déjà de grands noms: comme Louis Bertignac, Gérard Lenorman, Roscoe, Brasero, Fugu Mango, Oli Soquette et bien d'autres. Au total, plus de 50 concerts sont prévus sur quatre scènes, dont trois extérieures. Comme depuis ses débuts, le festival restera gratuit et se déroulera dans le centre-ville de Verviers sur trois jours: les 26, 27 et 28 août 2022. Beaucoup d'artistes belges ont été programmés, compte-tenu des conditions difficiles dans lesquelles le festival a été organisé. "L'affiche que nous avons réalisée en si peu de temps est toutefois attrayante", avait estimé le programmateur Francis Geron au mois de juin, lors de la présentation de la 18e édition de l'événement. (Belga)