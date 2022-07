Boxe : une ceinture de Mohamed Ali achetée 6,18 millions de dollars

L'homme d'affaires américain Jim Irsay a acheté pour 6,18 millions de dollars la ceinture de championnat de la légende de la boxe Mohamed Ali, acquise en 1974 face à George Foreman lors du mythique combat baptisé "Rumble in the Jungle".Le propriétaire des Indianapolis Colts de NFL (Ligue de football américain) a annoncé cet achat dimanche dans un message sur Twitter, se disant "fier d'être le gardien" de cette ceinture historique du World Boxing Council. Irsay a laissé entendre que l'objet pourrait être présenté lors d'une exposition de sa collection en août à Chicago ainsi qu'en septembre à Indianapolis. L'homme d'affaire est un habitué des achats spectaculaires. Il possède notamment des guitares appartenant à Elvis Presley, John Lennon ou Prince, ainsi que le manuscrit original du guide des Alcooliques Anonymes écrit par Bill Wilson en 1939. Le prix de vente de la ceinture, fixé tôt dimanche par Heritage Auctions, rapporté par Sports Collectors Daily, a été qualifié d'un des prix les plus élevés jamais payés pour un objet sportif de collection. Ali a battu Foreman, jusque-là invaincu, à Kinshasa, au Zaïre (aujourd'hui République démocratique du Congo), par KO au huitième round, pour récupérer la couronne mondiale des poids lourds. Ali, décédé en 2016 à l'âge de 74 ans, a conservé la couronne WBC jusqu'à sa défaite contre Leon Spinks en 1978. (Belga)