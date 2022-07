Championnat du monde de motocross - Johan Boonen avec Jago Geerts, Liam Everts et Jeremy Van Horebeek au MX des Nations

Johan Boonen, le capitaine de l'équipe belge pour le Motocross des Nations, a annoncé le nom des trois pilotes qui défendront les couleurs belges lors du traditionnel championnat du monde officieux par pays. Celui-ci retrouve sa place en fin de calendrier pour clore la saison, les 24 et 25 septembre à RedBud aux Etats-Unis.

Dans un communiqué repris sur le site du championnat du monde, Johan Boonen a annoncé reprendre Jago Geerts (Yamah) et Liam Everts (KTM) ainsi que Jeremy Van Horebeek (Beta) l'un des pilotes belges de MXGP qui s'alignera en catégorie Open. Everts roulera dans la course pour MX2 et Geerts en MXGP. Jago Geerts, 22 ans, a remporté dimanche le Grand Prix de Lommel en MX2 pour conforter sa place de leader au championnat du monde. Liam Everts, 18 ans, le fils de Stefan, a obtenu une belle 7e place sur le circuit sablonneux du Limbourg et occupe le 11e rang au Mondial. Jeremy Van Horebeek, 32 ans, s'est classé lui 26e et figure à la 10e place, et premier belge, du classement mondial en MXGP. Les trois pilotes pourront compter sur la division américaine de leur constructeur respectif pour la fourniture du matériel dans le Michigan. L'an dernier, le MX des Nations s'était déroulé en pleine saison en Italie, à Mantoue, provoquant le renom de plusieurs pays, ainsi que de nombreux pilotes ne voulant pas prendre de risques en pleine saison de leur championnat, dont Jago Geerts. La Belgique - avec Van Horebeek, Liam Everts et Cyril Genot - avait terminé 9e d'une épreuve remportée par l'Italie pour la der d'Antonio Cairoli devant les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. (Belga)