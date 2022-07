Championnat du monde de motocross - Triplé néerlandais et victoire de Brian Bogers dans le sable de Lommel en MXGP

Le Néerlandais Brian Bogers (Husqvarna) s'est adjugé le Grand Prix des Flandres de motocross dans la catégorie reine du MXGP, 14e des 18 étapes du championnat du monde, dimanche sur le circuit de Lommel. Vainqueur de la première manche et troisième de la seconde, il devance deux de ses compatriotes pour former un podium 100 pourcent 'Oranje'. Calvin Vlaanderen et Glenn Coldenhoff, respectivement 2e et vainqueur de la 2e manche, tous deux sur Yamaha, ont en effet terminé derrière Bogers, alors que le Slovène Tim Gajser (Honda), leader du championnat, s'est classé 7e.

Côté belge, Brent Van doninck (Yamaha) a pris la 9e place, Cyril Genot (Honda) la 17e et Jeremy Van Horebeek (Beta) la 26e. Gajser, triple champion du monde de la catégorie (2016, 2019, 2020), conserve une confortable avance au championnat du monde avec 122 points d'avance sur le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha), 2e. L'Espagnol Jorge Prado (Gas gas) pointe au 3e rang, 18 unités plus loin. Van Horebeek, malchanceux dimanche, reste 10e au classement et Van doninck 16e. La 15e épreuve du Mondial MXGP se courra le 7 août, à Uddevalla, en Suède. (Belga)