Coupe du monde de triathlon: La Tchèque Kurikova s'impose à Pontevedra, Vermeylen 7e

La Tchèque Petra Kurikova a remporté l'étape espagnole de Coupe du monde de triathlon, disputée sur distance olympique (1.500 m natation, 40 km vélo et 10 km à pied), dimanche à Pontevedra. Kurikova s'est adjugé sa 1ère victoire sur le circuit international, tandis que côté belge, Jolien Vermeylen a fini à une belle 7e place et Hanne De Vet s'est classée 36e.

Vermeylen est sortie de l'eau en 4e position, avant de former un groupe de 5 échappées sur le parcours vélo. Un moment distancée d'une cinquantaine de mètres après la 2e transition, la championne de Belgique de quart triathlon est ensuite passée à l'attaque aux environs du 5e kilomètre de la course à pied. Dans la 3e des 4 boucles de 2,5 km, Kurikova et l'Allemande Lisa Tertsch ont repris les commandes de la course. Au final la Tchèque s'est imposée en 1h57:43, devant Tertsch (1h57:55) et la Française Sandra Dodet (1h58:08). Vermeylen a terminé 7e, en 1h58:28, à 46 secondes de Kurikova et De Vet 36e. La course des messieurs est programmée à partir de 13h15, avec un seul triathlète belge au départ: le Brainois Arnaud Mengal. (Belga)