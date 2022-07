Deux logements inhabitables à la suite d'incendies de toiture à Bruxelles

Deux incendies de toiture ont eu lieu dimanche après-midi dans les communes bruxelloises de Watermael-Boitsfort et Saint-Josse. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les deux logements sont inhabitables, ont rapporté les pompiers.Les hommes du feu ont été appelés vers 14h00 sur les lieux du premier sinistre, place Rik Wouters à Watermael-Boitsfort. L'incendie, vraisemblablement accidentel, s'est déclaré dans un bac à fleurs qui se trouvait sur un toit plat. Les flammes se sont propagées à l'arrière du bâtiment. Les pompiers ont cependant pu empêcher l'incendie d'atteindre les bâtiments adjacents, précise leur porte-parole. Une partie du toit a dû être détruite pour s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de reprise du feu. Le second incident s'est produit rue de la Prairie, à 15h00. Là, les flammes ont pris dans la gouttière d'une maison et se sont rapidement propagées à la toiture. Celle-ci a également dû être partiellement détruite, puis recouverte de protection en plastique. La forte chaleur actuelle peut expliquer en partie ces sinistres accidentels, selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles. (Belga)