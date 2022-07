Disney annonce deux nouveaux films Marvel "Avengers" au Comic-Con

Disney a dévoilé samedi au Comic-Con une série de films de super-héros Marvel, dont deux nouveaux films "Avengers", et offert aux fans un premier aperçu de la suite de "Black Panther".Les films Marvel ont dominé les box-offices dans le monde ces dernières années, "Avengers: Endgame" de 2019 devenant brièvement le film le plus rentable de tous les temps avec plus de 2,79 milliards de dollars. "Je me demande si cela ne vous dérangerait pas d'anticiper un peu", a demandé le président du studio Kevin Feige, au rassemblement d'inconditionnels de super-héros vers la fin d'une présentation à San Diego. "Avengers: The Kang Dynasty" et "Avengers: Secret Wars" sortiront en salles en 2025, a-t-il ensuite annoncé. Les films s'inscriront dans la lignée de "Avengers: Endgame", qui a créé un engouement médiatique sans précédent en réunissant les intrigues présentées dans tous les films Marvel sortis auparavant. Les deux nouveaux titres "Avengers" concluront la prochaine "saga" composée de plus d'une dizaine de films et de séries télévisées interconnectés dans "l'univers cinématographique Marvel", a déclaré Feige. La présentation Marvel a clôturé la plus grande journée du Comic-Con tenue dans une salle d'une capacité de 6.000 places. Elle s'est terminée avec la première bande-annonce de "Black Panther: Wakanda Forever", dont la première est prévue le 11 novembre. Parmi les autres films annoncés par Disney samedi, il y a "Thunderbolts" et "Fantastic Four", attendus en 2024. M. Feige a également annoncé que "Blade" serait prêt en novembre 2023 et que le nouveau titre "Captain America: New World Order" viendrait en mai 2024. (Belga)