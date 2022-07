F1: Max Verstappen remporte le Grand Prix de France et creuse l'écart sur Charles Leclerc

Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de France de Formule 1, 12e manche du championnat du monde, dimanche sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Le Néerlandais, champion du monde en titre, a devancé les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell et fait une bonne affaire au championnat après l'abandon de Charles Leclerc (Ferrari).

Parti en pole position, Charles Leclerc (Ferrari) est parti à la faute au 18e tour et a été contraint à l'abandon après que sa monoplace a heurté le mur de pneus. Après deux tours derrière la voiture de sécurité, Max Verstappen est reparti en tête devant Lewis Hamilton et son équipier Sergio Perez. Parti en fond de grille à cause d'un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison, Carlos Sainz (Ferrari) est lui remonté jusqu'en 3e position avant de devoir purger ses 5 secondes de pénalité lors de son second arrêt au stand au 43e tour et reculer en 9e place. L'Espagnol a finalement terminé le Grand Prix en 5e position. Devant, Max Verstappen a tranquillement géré son avance pour remporter le 27e Grand Prix de sa carrière, le 7e cette saison. Le Néerlandais a devancé les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell qui a doublé Perez dans le 51e des 53 tours. Au classement du championnat du monde, Verstappen reste en tête avec 233 points et creuse l'écart sur Charles Leclerc qui ne marque pas de points et reste deuxième avec 170 unités. Perez est troisième avec 166 points. Le 13e Grand Prix de la saison se déroulera dès dimanche prochain à l'occasion du Grand Prix de Hongrie sur l'Hungaroring de Budapest. La F1 observera ensuite sa trêve estivale annuelle de quatre semaines qui s'achèvera avec le GP de Belgique à Spa-Francorchamps le 28 août. (Belga)