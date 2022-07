Invasion de l'Ukraine - Lavrov confirme la volonté de Moscou de provoquer un changement de régime en Ukraine

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, a laissé entendre que la Russie avait effectivement l'attention de renverser le gouvernement ukrainien. "Nous aiderons par tous les moyens le peuple ukrainien à se libérer du régime, qui est hostile au peuple et à l'histoire. Les peuples russe et ukrainien vivront à nouveau ensemble dans le futur", a déclaré dimanche M. Lavrov dimanche dans la ville égyptienne du Caire, point de départ d'un voyage qu'il effectuera en Afrique la semaine prochaine.

Lavrov a ainsi contredit ses propres déclarations dans une interview accordée à la chaîne de télévision India Today en avril. "Nous n'avons aucune intention de changer le régime en Ukraine", avait-il alors affirmé. "C'est aux Ukrainiens de décider sous quel gouvernement ils veulent vivre." Le gouvernement russe a récemment durci sa position concernant la guerre en Ukraine. M. Lavrov a notamment déclaré mercredi que les objectifs militaires russes ne se limitaient pas à la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Il a justifié cela par l'important stock d'armes occidentales à longue portée que possède l'Ukraine et dont La Russie veut protéger les régions de Donetsk et de Lougansk, dont Moscou reconnaît l'indépendance. (Belga)