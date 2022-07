Jupiler Pro League: L'Antwerp réussit ses débuts face à Malines

Tenu en échec jeudi par les Kosovars de Drita lors du match aller du 2e tour préliminaire de la Conference League, l'Antwerp a réussi ses débuts en championnat en s'imposant 0-2 au FC Malines avec un doublé de Michael Frey (31e, 35e) dimanche lors de la 1re journée.

À Malines, Danny Buijs n'a pas pu compter sur Lucas Bijker, Kerim Mrabti et Yonas Malede (blessés) et Jorge Hernandez (problèmes administratifs). À l'Antwerp, Mark van Bommel a de nouveau désigné Toby Alderweireld comme capitaine et a préféré Frey en pointe à Vincent Janssen. Avec neuf Belges dans son onze de départ, le Kavé s'est montré moins imprécis au coup d'envoi mais isolé devant le but par Nikola Storm, Julien Ngoy a expédié le ballon sur le poteau (8e). Après cette mésaventure, les Malinois ont durci leur jeu et ont eu la chance de voir un coup franc botté par Radja Nainggolan rebondir sur la transversale (25e). Malgré la pause boissons, l'Antwerp était lancé et sur un service filtrant d'Alderweireld, Frey a contrôlé le ballon avant de le placer dans le coin supérieur droit (31e, 0-1). Le Suisse a fait le bis sur un penalty accordé pour une faute de Dries Wouters sur Ritchie De Laet (35e). En début de seconde période, il a plu des passes ratées et une carte jaune pour Alderweireld (49e). Malgré leur bonne volonté, les Malinois ne sont pas parvenus à refaire le coup de l'année dernière où ils ont remonté un handicap de deux buts pour s'imposer 3-2. Pour cela, il aurait fallu que Jean Butez soit surpris par une frappe déviée de Geoffry Hairemans (50e) mais aussi que Storm appuie son tir (76e) et que Marian Shved (77e) cadre sa reprise. (Belga)