La plus forte fréquentation depuis des années aux fêtes de Gand avec 260.000 visiteurs

L'avant-dernière journée des fêtes de Gand (Gentse Feesten) a battu un record de fréquentation depuis des années, avec quelque 260.000 visiteurs. Il y a trois ans, lors de la précédente édition, seuls 95.000 visiteurs avaient été comptabilisés.

Plusieurs mesures ont été prises afin de mieux répartir la foule. "Nous avons ainsi demandé aux places de rester exceptionnellement ouvertes plus longtemps, afin que les gens restent bien répartis", a déclaré l'échevin des Fêtes Bram Van Braeckevelt (Groen). "Et malgré ce succès, il n'y a pas eu d'incidents majeurs. Je tiens à remercier tous les organisateurs pour avoir géré cette situation avec bon sens." La place Saint-Bavon a cependant dû être fermée à 02h30 du matin car les stocks de bière étaient épuisés. Les autres places ont, elles, été autorisées à fermer à 03h30. Le maintien des places ouvertes plus longtemps a été décidée après une réunion d'urgence tenue à 01h00 du matin. "Nous avons pu nous adapter rapidement, ce qui prouve une fois de plus que nous sommes très forts sur le plan organisationnel", s'est réjoui l'échevin. De Lijn a transporté environ 3.400 personnes samedi avec ses "Party Bus" spéciaux, soit le double par rapport à la même journée de l'édition 2019. De Lijn a également affrété des bus et des trams supplémentaires pour ramener les derniers fêtards à la maison. Malgré l'affluence, la situation est restée assez calme. Neuf bagarres ont été signalées et 25 personnes ont été interpellées, dont 15 pour trouble à l'ordre public et 4 pour ivresse publique. De plus, 143 personnes ont reçu une sanction administrative communale (SAC) pour avoir uriné en public, dont 113 dans la Zone Festive et 30 à l'extérieur. Un voleur a également été surpris avec 6 téléphones portables dans ses sous-vêtements. (Belga)