La protection civile et l'hélico de la police pour maîtriser l'incendie chez Reprocover

La protection civile et l'hélicoptère de la police fédérale sont venus prêter main-forte aux pompiers qui luttent contre l'incendie qui s'est déclaré ce dimanche en fin d'après-midi dans l'usine spécialisée dans la valorisation de déchets de plastique Reprocover à Verviers, a fait savoir la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.Un dépôt de pneus découpés est la proie des flammes. Les fumées étant toxiques, les riverains des localités voisines, à savoir Petit-Rechain, Battice, Chaineux et Thimister sont priés de fermer portes et fenêtres s'ils sentent les odeurs de fumées. Aucun blessé n'est à déplorer mais vu l'ampleur des flammes, le sinistre devrait être total pour le bâtiment. L'origine du feu n'est pas encore connue. (Belga)