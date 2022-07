Le Néerlandais Kay de Wolf s'adjuge la 1ère manche du GP des Flandres en MX2

Le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) a remporté la première des deux manches du Grand Prix de Flandres en MX2, la 14e des 19 étapes du championnat du monde de motocross dimanche. Notre compatriote Jago Geerts (Yamaha), leader du classement mondial, a terminé deuxième devant l'Allemand Simon Laengenfelder. Liam Everts (KTM), actuellement 13e de ce championnat du monde, a pris la 5e place.

Le Grand Prix des Flandres, organisé sur le circuit sablonneux de Lommel, a attiré de nombreux compatriotes venus encourager Geerts. "Que je puisse rouler avec la plaque rouge devant mes propres supporters à Lommel, à dix minutes de chez moi, cela me donne une motivation supplémentaire", a posté Geerts plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux. Grâce à sa victoire dimanche dernier au Grand Prix de la République tchèque, le Limbourgeois possède désormais 8 points d'avance au classement sur le Français Tom Vialle (KTM) et ne veut pas manquer d'encore accroître cet avantage à l'occasion de ce Grand Prix, organisé à deux pas de chez lui. Le départ de la seconde manche est prévu à 16h10. (Belga)