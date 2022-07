Mondiaux d'athlétisme - Le Canada surprend les Etats-Unis en finale du relais 4X100m chez les messieurs

Le Canada a décroché l'or sur le relais 4X100m messieurs des championnats du monde d'athlétisme samedi à Eugene aux Etats-Unis.

Avec un chrono de 37.48, nouveau record du Canada, Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse, le champion olympique, pour finir le travail, ont battu les Américains qui ont eu du mal à passer le témoin lors du quatrième relais entre Elijah Hall et Marvin Bracy. Christian Coleman et Noah Lyles, sacré sur 200m, avaient bien lancé les Américains qui terminent finalement 2es en 37.55. La Grande-Bretagne - avec Jona Efoloko, Zharmel Hughes, Nethaneel Mitchell-Blake et Reece Prescod - ont conquis le bronze en 37.83. La France a été disqualifiée en raison d'un mauvais passage de témoin dès le premier relais. (Belga)