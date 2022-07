Mondiaux d'athlétisme - Les Américaines championnes du monde du 4x100 m devant la Jamaïque

Les Américaines ont été sacrées championnes du monde du relais 4x100 m en devançant de quatre centièmes les reines du sprint jamaïcaines, en 41.14, à Eugene (Oregon) samedi.

Avec un relais composé de Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini et Twanisha Terry, les Etats-Unis ont devancé de justesse le quatuor jamaïcain constitué de Kemba Nelson, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson, deuxième en 41.18. L'Allemagne a pris la troisième place en 42.03 avec Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, Gina Lückenkemper et Rebekka Haase. Les fusées jamaïcaines, qui ont trusté les trois marches du podium du 100 m, puis deux des trois du 200 m plus tôt dans la compétition, n'ont pas confirmé leur hégémonie en relais, la faute à certains passages de témoin approximatifs. A l'inverse, privées de médaille dans les épreuves individuelles de sprint sur la piste du Hayward Field de Eugene, les Américaines ont pris leur revanche avec le 4x100 m. Sur 100 m, Fraser-Pryce, sacrée championne du monde de la ligne droite pour la cinquième fois, avait devancé Jackson et Thompson-Herah. Sur 200 m, Jackson s'était cette fois imposée devant Fraser-Pryce. Les Jamaïcaines avaient été sacrées championnes olympiques il y a un an à Tokyo. (Belga)