"Oak Fire" s'étend en Californie, menaçant des milliers de bâtiments

Le feu de forêt Oak Fire, qui s'est déclaré vendredi, se propage de manière alarmante en Californie. Samedi soir, l'incendie était contenu "à 0%", mentionne CNN. Il s'était déjà déplacé sur quelque 4.800 hectares, précise l'AFP.

En fin de journée samedi, au moins 10 bâtiments avaient été détruits, cinq autres étaient endommagés et les flammes menacent 2.000 autres structures, selon le département californien de protection contre les incendies. Plus de 6.000 personnes ont été évacuées, selon un porte-parole des pompiers de Californie, précisant que des employés de différents services affluaient de tout l'Etat pour prêter main forte. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a proclamé samedi l'"état d'urgence" dans le comté de Mariposa, en raison d'une situation de "péril extrême pour la sécurité des personnes et des biens". Cela permet notamment de débloquer des financements. Des témoins ont posté sur les réseaux sociaux des images d'un immense et impressionnant tourbillon de fumée épaisse s'élevant de la forêt, comme une tornade, un phénomène dangereux de pyrocumulus qui peut alimenter l'incendie. Ce feu est l'une des conséquences les plus dramatiques de la vague de chaleur qui touche les Etats-Unis ce week-end, dans une zone localisée entre la Californie et l'Oregon à l'ouest mais de manière beaucoup plus étendue dans le centre et le nord-est. Les températures dans ces deux régions devraient atteindre leur pic dimanche au plus tôt. (Belga)