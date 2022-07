Tour de France - Les Champs-Élysées pour un 1er sacre de Vingegaard, Van Aert pour un 4e succès d'étape

La 21e et dernière étape du Tour de France 2022 ne devrait pas modifier la tradition. Les 116 km entre La Défense Arena et les Champs-Élysées ont de grande chance de se terminer par un sprint massif. Le Danois Jonas Vingegaard arborera tout au long du défilé son maillot jaune de leader, qu'il ne devrait plus perdre, sauf catastrophe, tandis que Wout Van Aert, déjà vainqueur de 3 étapes en 2021, visera un 4e succès d'étape, un record pour le maillot vert de cette édition.

Si le départ de cette dernière étape se révèlera certainement tranquille pour les 138 rescapés de la Grande Boucle, le circuit final sur les pavés des Champs-Elysées devrait se montrer nerveux. Huit tours du circuit de 6,8 kilomètres, qui contourne l'Arc de Triomphe, sont prévus dans le centre de Paris. La dernière étape se termine par un sprint massif depuis 2005 (Alexandre Vinokourov). Dans cet exercice, Mark Cavendish, détenteur du record des victoires sur les 'Champs', s'est imposé à quatre reprises, de 2009 à 2012. Wout Van Aert s'y est imposé l'an dernier et tentera de décrocher le 6e succès belge de cette édition, après ses trois précédents (4e, 8e et 20e étapes) et ceux d'Yves Lampaert (1re étape) et Jasper Philipsen (15e étape). (Belga)