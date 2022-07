Tour de France - Wout van Aert voulait franchir la ligne d'arrivée avec ses équipiers

Wout van Aert n'a pas sprinté lors de la 21e et dernière étape du Tour de France sur les Champs-Élysées, dimanche. Il tenait à franchir la ligne d'arrivée avec ses équipiers et le maillot jaune Jonas Vingegaard.

"Est-ce que j'ai préféré faire cela parce que j'étais plus en sécurité en partageant ce moment de complicité que lors d'un sprint que j'aurais aussi pu perdre? C'est exact. On peut l'interpréter de cette façon", a répondu Van Aert. "Je dois admettre que c'était difficile de me ressourcer après ma victoire de samedi. Je ne voulais pas me focaliser sur le sprint et y porter à nouveau toute ma concentration. Franchir la ligne d'arrivée avec mes coéquipiers et le maillot jaune: ce moment était parfait. Nous avons profité de cet instant ensemble et je suis très heureux de ce choix. C'est très spécial et je vais le savourer pour le reste de ma vie." "Ce maillot vert signifie beaucoup pour moi. Je suis très fier et très heureux de l'avoir gagné. Avec le maillot jaune de l'équipe. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Ma femme est là, ainsi que mes parents, mes beaux-parents et mon petit garçon. Ce Tour a été précédé de longues semaines de préparation, de longues périodes loin de chez soi. Ils m'ont manqué. Maintenant je peux faire la fête avec eux", a conclu Van Aert. (Belga)