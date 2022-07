Tour de Wallonie - Robert Stannard: "Nous sommes capables de contrôler et de défendre le maillot de leader"

L'Australien Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) a endossé dimanche le maillot orange de leader du Tour de Wallonie au détriment de Julian Alaphilippe au terme de la 2e étape.

"Je suis très heureux après avoir conquis de maillot de leader", a indiqué Robert Stannard. "Le but était de garder le contact avec le haut du classement général et, si possible, de prendre le maillot orange. J'ai donc signé un résultat meilleur que ce qui était attendu par mon équipe. Les côtes ardennaises me conviennent tout autant que le temps chaud. J'ai le maillot de leader mais je veux encore gagner une étape dans les prochains jours. Et il est évident que nous allons nous battre pour conserver le maillot de leader. Nous avons une équipe très forte au Tour de Wallonie et nous sommes tout à fait capables de contrôler la course pour garder le maillot." (Belga)