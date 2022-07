WTA Palerme - Irina-Camelia Begu remporte son premier tournoi sur le circuit depuis 2017

Cinq ans après son dernier trophée sur le circuit, Irina-Camelia Begu a remporté le tournoi WTA 250 de Palerme, joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars, dimanche en Italie.

En finale, Begu, 45e mondiale et tête de série N.6, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-2 contre la surprenante italienne Lucia Bronzetti, 78e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 33 minutes. La Roumaine remporte ainsi le cinquième tournoi de sa carrière, le premier depuis 2017 et le tournoi de Bucarest. Bronzetti jouait elle la première finale de sa carrière sur le circuit. Plus tôt dimanche, Kimberley Zimmermann a conservé son titre conquis en double en 2021 en Sicile. Associée à la Hongroise Anna Bondar, avec qui elle formait la paire 3e tête de série, Zimmermann a disposé en finale de l'équipe formée de la Russe Amina Anshba et de la Hongroise Panna Udvardy en deux manches : 6-3 et 6-2. (Belga)