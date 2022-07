WTA Palerme - Kimberley Zimmermann conserve son titre du double en Sicile

Kimberley Zimmermann a réussi à conserver son titre en double au Palermo Ladies Open, le tournoi de tennis WTA 250 de Palerme, joué sur terre battue et d'une dotation de 251.750 dollars, dimanche en Italie.

Associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 70 en double), 25 ans, avec qui elle formait la paire 3e tête de série en Sicile, Zimmermann, 26 ans, 49e mondiale en double, a disposé en finale de l'équipe formée de la Russe Amina Anshba (WTA 140), 22 ans, et de la Hongroise Panna Udvardy (WTA 101), 23 ans, en deux manches : 6-3 et 6-2. La rencontre s'est achevée après 1 heure et 12 minutes de jeu. La Bruxelloise avait décroché il y a douze mois son premier titre WTA en double au même endroit en compagnie de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe. Bondar décroche son premier titre en double sur le circuit majeur après un WTA 125 en simple à Buenos Aires en 2021. Zimmermann et Bondar décrochent un second titre ensemble après un ITF 25 à Prague l'an dernier. Kimberley Zimmermann compte 18 titres à son palmarès sur le circuit ITF, depuis 2014, dont le tournoi de Oeirais au Portugal, un 80.000 dollars, gagné cette année avec la Polonaise Katarzyna Piter. Ce même duo a par ailleurs été battu en finale du WTA 250 de Budapest le 11 juillet. Zimmermann, qui compte une autre finale sur le circuit WTA perdue à Luxembourg l'an dernier en compagnie de Routliffe, face à Greet Minnen et Alison Van Uytvanck, a aussi atteint les quarts de finale cette année à Roland-Garros en compagnie d'une autre joueuse belge Maryna Zanevska. (Belga)