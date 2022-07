WTA Prague: Yanina Wickmayer battue au dernier tour des qualifications

Yanina Wickmayer a été battue au second tour des qualifications du tournoi de tennis de Prague, épreuve WTA 250 sur surface dure dotée de 251.750 dollars, dimanche dans la capitale tchèque.

La joueuse belge de 32 ans, 598e mondiale, s'est inclinée en trois sets 6-4, 4-6, 6-2 face à la Tchèque Barbora Palicova (WTA 378). La rencontre a duré 2 heures et 29 minutes. Elise Mertens et Alison Van Uytvanck seront donc les seules joueuses belges dans le tableau final du tournoi pragois. Elise Mertens (WTA 30), tête de série N.3, affrontera au 1er tour la Polonaise Magda Linette (WTA 60). Alison Van Uytvanck (WTA 40), tête de série N.6, débutera pour sa part face à une joueuse issue des qualifications. Après avoir arrêté sa carrière en 2020 pour donner naissance à une petite fille prénommée Luana Daniëlla, née en avril 2021, Yanina Wickmayer avait repris la compétition sur le circuit ITF en février dernier. L'ancienne N.12 mondiale, demi-finaliste de l'US Open 2009, avait effectué son retour en Grand Chelem en se hissant dans le tableau final de Wimbledon via les qualifications le mois dernier. Elle avait été sortie au 2e tour par la Lettone Jelena Ostapenko sur le gazon londonien. (Belga)