Belgian Cats - Adversaire de la Belgique, la Bosnie-Herzégovine incertaine pour la Coupe du monde

La fédération de basket de Bosnie-Herzégovine a remis en question la participation de ses équipes nationales dans les tournois internationaux cet été en raison d'un manque de budget.

Avec sa star bahaméenne naturalisée, Jonquel Jones, l'une des meilleures joueuses du monde et MVP du dernier Euro, la Bosnie-Herzégovine figure dans le groupe des Belgian Cats à la Coupe du monde de basket féminin du 22 septembre au 1er octobre à Sydney. Dans un communiqué, la fédération bosnienne explique qu'elle ne dispose pas pour le moment d'assez de moyens pour financer les campagnes de ses équipes nationales, messieurs et dames, jeunes et seniors et "qu'il n'est pas loin le moment où nous devrons tout annuler", écrit-elle. La fédération bosnienne regrette surtout un manque de soutien des autorités publiques et locales, et lance un dernier appel pour espérer boucler ses budgets à temps. La Bosnie-Herzégovine est aussi à l'Eurobasket chez les messieurs en septembre dans le groupe B alors que la Belgique figure dans le groupe A. Les Bosniens doivent aussi disputer les qualifications pour la Coupe du monde 2023 avec les prochaines rencontres prévues au mois d'août. La Bosnie-Herzégovine figure dans le groupe de la Belgique pour la Coupe du monde féminine à Sydney avec aussi les Etats-Unis, la Chine, la Corée du Sud et Porto-Rico. (Belga)