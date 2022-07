Météo - Quelques faibles précipitations attendues lundi

Le ciel sera partiellement à très nuageux lundi matin, avec un risque de quelques faibles précipitations à partir de l'ouest, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra généralement sec à une petite ondée locale près et davantage d'éclaircies se développeront depuis l'ouest. Le mercure atteindra 22 degrés à la mer et sur les sommets ardennais, 25 degrés dans le centre et 27 degrés en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, puis s'orientera à l'ouest. À la Côte et sur l'ouest, le vent soufflera d'abord modérément d'ouest-sud-ouest, puis il deviendra assez fort avec des rafales entre 50 et 60 km/h. Lundi soir et durant la nuit, des éclaircies parfois larges alterneront avec des champs de nuages bas. Ces derniers deviendront plus nombreux en deuxième partie de nuit. Une goutte de pluie sera possible en fin de nuit principalement dans le nord du pays. Les minima descendront entre 12 et 18 degrés. Mardi, le ciel sera partiellement nuageux et quelques faibles pluies seront possibles. Les températures baisseront légèrement pour s'établir autour des 19 à 23 degrés. À partir de mercredi, il fera à nouveau généralement sec avec des passages nuageux et des périodes ensoleillées. Les maxima oscilleront autour de 23 ou 24 degrés dans le centre du pays et augmenteront pendant le week-end à 25 ou 26 degrés. (Belga)