Mondiaux juniors et espoirs d'aviron - Tibo Vyvey qualifié pour les demi-finales du skiff poids légers à Varèse

Le Brugeois Tibo Vyvey s'est qualifié pour les demi-finales du skiff poids légers lors de la journée d'ouverture des championnats du monde d'aviron pour espoirs (-23 ans), lundi à Varèse, en Italie.

Le sociétaire du KR Bruges, médaillé d'or de la Coupe du monde de Belgrade et d'argent lors de la 3e manche à Lucerne, a réussi le meilleur chrono des 21 engagés en séries éliminatoires du skiff masculin. En 6:57.58, Vyvey a devancé dans la 2e série le Suisse Gian Struzina (7:01.33) et l'Américain Nicholas Aronow (7:18.06). Directement qualifié pour les demi-finales de jeudi en même temps que les 3 autres vainqueurs des éliminatoires, le champion d'Europe en titre du deux de couple espoirs en compagnie de Marlon Colpaert, tentera d'assurer jeudi en demies sa place en finale A. Deux autres bateaux masculins défendront les couleurs belges lors de ces Mondiaux espoirs: le deux de couple de Tristan Vandenbussche et Aaron Andries, et le deux de couple poids légers de Mil Blommaert et Savin Rodenburg. Tous deux disputeront leur course éliminatoire mardi. (Belga)