PGA Tour - L'Américain Tony Finau Finau remporte le 3M Open aux Etats-Unis

L'Américain Tony Finau a remporté dimanche le 3M Open, à TPC Twin Cities à Blaine, dans le Minnesota, profitant des multiples bogeys de son compatriote Scott Piercy, en difficulté après avoir mené pendant l'ensemble de ce tournoi, comptant pour le circuit professionnel américain de golf PGA et doté de 7,5 millions de dollars.

Finau, 32 ans, a fait le nécessaire en rendant une jolie carte de 67, soit 4 coups sous le par, avec six birdies, dont trois d'affilée aux 14e, 15e et 16e trous. Mais il a aussi profité des erreurs de son compatriote Scott Piercy, qui trônait en tête avec une confortable avance de quatre coups avant le début du tour. Mais Piercy, 43 ans, s'est manqué dimanche, en réalisant quatre bogeys en six trous (du 8e au 13e), avant de concéder un terrible triple bogey au 14e trou, qui l'a définitivement retiré de la course au titre. Finau remporte son troisième titre PGA en carrière, devant le Sud-coréen Im Sung-jae et l'Argentin Emiliano Grillo, deuxième ex-aequo, à -14 sur l'ensemble du tournoi. - Classement final à l'issue du 4e (par 71): 1. Tony Finau (USA) 267 = 67-68-65-67 -17 2. Im Sung-jae (CdS) 270 = 65-70-67-68 . Emiliano Grillo (Arg) 270 = 67-65-67-71 4. James Hahn (USA) 271 = 69-70-67-65 5. Tom Hoge (USA) 271 = 67-68-66-70 6. Scott Piercy (USA) 271 = 65-64-66-76 (Belga)