Tour de France - La maire de Paris n'exclut pas une arrivée du Tour 2024 en dehors de la capitale française

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a confirmé dimanche que des discussions sont en cours pour envisager l'arrivée du Tour de France 2024 en dehors de Paris. Ce qui serait une première depuis 1975.

L'arrivée de la Grande Boucle se juge traditionnellement sur les Champs Elysées, mais les dates du Tour de France 2024 - du 29 juin au 21 juillet - entrent presque en collision pour ce qui est de l'arrivée avec le début des Jeux Olympiques de Paris (du 26 juillet au 11 août). La 111e édition partira de la Toscane et pourrait s'achever à Nice. "On verra", a expliqué Anne Hidalgo au Parisien. "C'est un sujet dont on parle avec Christian Prudhomme. C'est un sujet important. L'arrivée du Tour coïncidera quasiment avec l'ouverture des Jeux olympiques. On travaille ensemble en bonne intelligence aux solutions alternatives. Mais on communiquera avec Christian Prudhomme. On est pragmatique. On trouvera une solution. L'ouverture des Jeux, c'est le 26 juillet 2024. Cela signifie que pendant les semaines qui précèdent, la place de la Concorde devra s'organiser. La question de l'absence des Champs-Elysées sur le Tour n'est pas taboue. On communiquera en temps voulu." (Belga)