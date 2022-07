Crise au sein du gouvernement britannique - Un débat Truss-Sunak interrompu par la perte de connaissance de la présentatrice

Un débat télévisé opposant les deux candidats au 10 Downing Street a connu une fin précipitée mardi soir, la présentatrice ayant perdu connaissance en direct.

Liz Truss et Rishi Sunak débattaient mardi soir en plateau sur TalkTV, lors d'un évènement organisé en collaboration avec le journal The Sun. La veille, les deux candidats au poste de chef du parti conservateur, et donc à la succession du démissionnaire Boris Johnson comme Premier ministre du Royaume-Uni, avaient déjà débattu à la BBC. Durant le débat sur TalkTV, alors que Liz Truss répondait à une question sur l'agression russe en Ukraine, l'expression de la candidate, sur laquelle la caméra était braquée à ce moment-là, change brutalement alors qu'un bruit de chute se fait entendre, hors-champ. Elle quitte ensuite son pupitre et l'émission est interrompue. Peu de temps après, la chaîne a indiqué sur Twitter que Kate McCann, la présentatrice, avec perdu connaissance. "Elle va bien mais la recommandation médicale est qu'elle ne continue pas le débat", ajoute la chaîne, qui s'excuse auprès de son public. (Belga)