Invasion de l'Ukraine - La Russie affirme contrôler la plus importante centrale au charbon d'Ukraine

Moscou a affirmé mardi que les troupes russes ont pris le contrôle de la plus grande centrale au charbon d'Ukraine, située dans l'est du pays près de Svitlodarsk.Le site est disputé depuis fin mai. Sur des images circulant dans des groupes séparatistes de Donetsk, des mercenaires du groupe Wagner, opérant pour la Russie, seraient devant le bâtiment d'administration du site. Mais l'information n'est pas vérifiable et d'autres sources indiquent que les combats se poursuivent dans cette zone. L'Etat-major ukrainien n'a quant à lui pas mentionné la centrale de production d'électricité dans son point de la situation du soir. Il rapporte en revanche des combats près de Semyhirja, un peu plus à l'ouest. Le rapport du matin mentionnant des attaques aériennes visant des positions ukrainiennes sur le site. (Belga)