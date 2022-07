Météo - La journée débutera sous les nuages mardi

La journée de mardi débutera sous les champs nuageux avec un risque de quelques faibles pluies, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.L'après-midi, le temps deviendra sec sur la moitié nord-ouest, avec des éclaircies un peu plus larges. Le temps sera ensoleillé au littoral. Les maxima se situeront entre 18 ou 19 degrés en Haute Ardenne et à la Côte et 21 à 23 degrés dans l'intérieur des terres. Le vent sera généralement modéré, d'abord de secteur ouest à nord-ouest, virant ensuite au secteur nord. Mercredi, il y aura d'abord de belles éclaircies par endroits. Ensuite, en cours de matinée et l'après-midi, les nuages deviendront plus nombreux avec une nébulosité variable à abondante. Les maxima atteindront 19 degrés en Haute Ardenne, 22 degrés dans le centre et 24 degrés en Gaume. Les jours suivants, des périodes nuageuses sont encore attendues. Un risque de précipitations n'est pas exclu localement mais le temps restera cependant principalement sec. (Belga)