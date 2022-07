1,5 million d'euros pour lutter localement contre les violences intrafamiliales

Le gouvernement fédéral a décidé de mobiliser 1,5 million d'euros pour soutenir quinze projets-pilotes locaux innovants de lutte contre les violences intrafamiliales.

Ce soutien financier fait suite à un appel à projets lancé fin 2021 par la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V). Les projets visent à prévenir cette forme de violence et partager les connaissances, l'expérience et l'expertise avec d'autres villes et communes. Chaque projet implique en effet une coopération entre au moins deux communes et est piloté par une commune qui se charge de la coordination et qui coopère avec les autres. Chacun des 15 projets bénéficiera d'un soutien financier de 100 000 euros. Les communes bruxelloises et wallonnes retenues sont Bruxelles, Saint-Gilles, Namur, Liège, Chaudfontaine, Verviers et Neupré. "Le nombre de cas de violence intrafamiliale n'a cessé de croître pendant la crise du coronavirus. Malheureusement, même après l'épidémie, ce problème reste d'actualité. Le seuil de déclaration des faits est souvent encore trop élevé et de nombreuses victimes ne bénéficient donc pas d'une aide", souligne le cabinet Verlinden dans un communiqué. (Belga)