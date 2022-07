Pro League: Anderlecht prête Bogdan Mykhaylichenko au Shakthar Donetsk

Anderlecht a prêté, avec option d'achat, le défenseur ukrainien Bogdan Mykhaylichenko au Shakthar Donetsk en Ukraine jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club bruxellois mercredi.

Mykhaylichenko, 25 ans, a été formé au Dinamo Kiev avant de rejoindre définitivement le Zorya Luhansk en 2019 après un prêt d'une saison. Le défenseur s'est ensuite engagé avec Anderlecht en août 2020. Au total, le latéral gauche a joué 51 rencontres pour Anderlecht et a inscrit un but et délivré deux assists. La saison dernière, il a été moins utilisé par Vincent Kompany à cause de la concurrence de l'Espagnol Sergio Gomez. (Belga)