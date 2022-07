Danemark: 20.000 personnes pour le retour de Vingegaard dans son village

Plus de 20.000 personnes se sont rassemblées jeudi pour le retour du vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard dans son village de l'ouest du Danemark, soit près de 15 fois la population du bourg, selon la police.

Après la foule impressionnante de dizaines de milliers de personnes mercredi pour le fêter à Copenhague, l'engouement danois s'est poursuivi à Glyngøre, 1.400 habitants, où le maillot jaune vit avec sa femme et sa fille. Entre 20.000 et 25.000 personnes se sont rassemblées sur la pelouse du stade de ce village de pêcheurs niché au bord d'un fjord, selon les estimations de la police et des médias danois. "Mille mercis de m'avoir soutenu depuis quatre semaines (...) C'est très touchant que tant de gens soient venus", a déclaré le champion à la tribune. Un temps coiffé d'un casque à cornes aux couleurs danoises, le grimpeur de 25 ans a comme à Copenhague traversé les rues en voiture, tapant dans les mains des fans, selon des journalistes sur place. Deuxième Danois à remporter la Grande Boucle après Bjarne Riis en 1996, le cycliste de la Jumbo-Visma est né et a grandi à Hillerslev, un petit village de 370 habitants au bord de la mer du Nord, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Glyngøre. Le grimpeur scandinave a survolé le Tour de France, remporté dimanche à Paris après avoir dominé le double tenant du titre slovène Tadej Pogacar et écrasé le reste de la concurrence. L'épreuve avait organisé ses trois premières étapes au Danemark, avec un grand succès populaire dans un pays fou de vélo. (Belga)