Grippe aviaire - Deux renards retrouvés morts à la Côte à cause de la grippe aviaire

Deux renards sont morts à la Côte après avoir été contaminés par la grippe aviaire, a fait savoir l'Agence Nature et Forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) de la Région flamande. En tout, ses membres ont examiné 25 cadavres de renards, selon un message publié jeudi soir par les télévisions locales Focus & WTV.D'après l'agence flamande, les quadrupèdes sont tombés malades après avoir mangé des oiseaux malades ou morts de la grippe. De plus amples recherches démontreront si les renards vont propager ou non le virus à d'autres mammifères. (Belga)