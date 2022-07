Invasion de l'Ukraine - La Russie annonce l'arrestation d'une vingtaine de "complices" de l'armée ukrainienne

Les forces d'occupation russes ont annoncé jeudi l'arrestation d'une vingtaine de "complices" de l'armée ukrainienne dans les régions occupées de Kherson et de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, à l'heure d'une contre-offensive ukrainienne dans cette zone.La Garde nationale russe a arrêté "dans les régions de Kherson et de Zaporijjia 21 complices des forces armées ukrainiennes", a indiqué l'administration d'occupation de Kherson dans un communiqué sur Telegram. Treize lance-grenades, plus de 31.000 cartouches de différent calibre, 53 grenades et plus de 24 kilos d'explosifs ont été saisis chez ces personnes, selon la même source. Par ailleurs, sept mines et obus d'artillerie ont été désamorcés, ajoute le communiqué, sans plus de précisions. Les services de sécurité russes auraient également démantelé à Kherson un groupe d'agents ukrainiens qui fournissaient à l'armée ukrainienne des informations sur le déploiement des forces russes dans cette ville et ses environs pour guider les tirs de missiles ukrainiens, selon une source militaire, citée par l'agence publique Ria Novosti. Cette annonce est intervenue au lendemain des frappes ukrainiennes qui ont partiellement détruit un important pont de Kherson, stratégique et clé pour le ravitaillement des forces russes et de la ville. Kherson, capitale de la région éponyme, est située à quelques kilomètres à peine du front où les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive afin de reconquérir ces territoires perdus dans les tous premiers jours de l'offensive russe contre l'Ukraine. (Belga)