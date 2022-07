Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour en double

Associée à la Hongroise Anna Bondar avec qui elle a remporté le double au WTA 250 de Palerme dimanche dernier, Kimberley Zimmermann a été éliminée d'entrée en double au tournoi de tennis de Varsovie, une épreuve WTA 250 sur terre battue dotée de 252.750 dollars, dimanche en Pologne.

Kimberley Zimmermann, 26 ans, et Anna Bondar (WTA 53), 25 ans, formaient la première tête de série et ont été battues au premier tour par la Roumaine Ana Bogdan (WTA 559), 29 ans, et la Française Kristina Mladenovic (WYA 29), 25 ans, 6-7 (2/7), 6-3, et 11/9 au super jeu décisif en 1 heure et 46 minutes de match. La Bruxelloise avait décroché il y a douze mois son premier titre WTA en double à Palerme en compagnie de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe. Kimberley Zimmermann compte 18 titres à son palmarès sur le circuit ITF, depuis 2014, dont le tournoi de Oeirais au Portugal, un 80.000 dollars, gagné cette année avec la Polonaise Katarzyna Piter. Ce même duo a par ailleurs été battu en finale du WTA 250 de Budapest le 11 juillet dernier. Zimmermann, qui compte une autre finale sur le circuit WTA perdue à Luxembourg l'an dernier en compagnie de Routliffe, face à Greet Minnen et Alison Van Uytvanck, a aussi atteint les quarts de finale cette année à Roland-Garros en compagnie d'une autre joueuse belge Maryna Zanevska. (Belga)